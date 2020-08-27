حسني عبدربه: الزمالك كشف عيوب الأهلي













يرى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، أن مباراة الزمالك والأهلي في القمة المصرية 120، والتي انتهت لصالح الأبيض بثلاثية مقابل هدف، قد كشفت عيوب الأحمر.





وأكد حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن إمكانيات لاعبي الزمالك تختلف تماما عن أي فريق، واجهه الأهلي في الفترة الأخيرة، مضيفا، "لما تغلط أمام الزمالك هتتعاقب".





وواصل، "من العيوب الصعبة في اللاعبين المصريين، أنهم ينزلون المباريات باستسلام، أمام الأهلي والزمالك".





وتابع، "كان لابد أن يستغل لاعبي الجونة، حالة لاعبي الأهلي بشكل أفضل من هذا، الجونة أدي دفاعياً بشكل جيد جداً، لكن محاولاته علي مرمي الشناوي وتحديداً في الشوط الأول كانت "شبه مُنعدمة" على الرغم من حالة الأهلي السيئة".



