متحدث مجلس النواب: البرلمان واجه صعوبات ومؤامرات عديدة (فيديو)

قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري، الدكتور صلاح حسب الله، إن البرلمان المصري واجه صعوبات ومؤامرات عدة كانت تستهدف أمن الدولة المرتبط بالأمن القومي العربي، وذلك عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو هي ثورة قام بها المصريين عام 2013 للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، أن البرلمان كان يعلم كل هذه المؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية وعمل على إفشالها تمامًا، موضحًا أن البرلمان الحالي اقترب من ملفات شائكة كان يهرب الجميع منها قانون بناء وترميم الكنائس وقانون التأمين الصحي الشامل ويطبق على مدار 15 عاما منذ عام 2017 حتى عام 2032 وقانون الجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين.





وأردف حسب الله: "آخر التحديات الكبرى التي واجهت المجلس كانت مناقشة إرسال قوات مصرية خارج الحدود وتحديدا في ليبيا، حيث وافق جميع أعضاء النواب لدعم القوات المسلحة والقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة".





وردا على سؤال حول أداء البرلمان المصري، أكد حسب الله أن أداء البرلمان يقيم بطريقتين الأولى من خلال المحتوى والثانية لها علاقة بالظاهر، حيث يقيم الأشخاص مدى منفعته الشخصية فقط، وهو أمر طبيعي ولكن في أوقات طبيعية ليست في ظروف استثنائية كالتي مرت بها الدولة ومؤسساتها.



