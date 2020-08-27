وزير الاتصالات: بوابة مصر الرقمية تتيح خدمات حكومية مجانية (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:23 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية تهدف لإتاحة 3 حزم من الخدمات الحكومية بشكل مبدئي، ومن ثم ستتوالى الخدمات الحكومية الأخرى. 

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن بعض الخدمات ستقدم على بوابة مصر الرقمية مجانية، والبعض الآخر يتطلب دفع رسوم مثل استخراج توكيل، أو تجديد الرخص، مشيرًا إلى أن هذه البوابة نتيجة جهد متناغم بين كافة أجهزة الدولة. 

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي مشروع تجريبي لإطلاق عدد محدود من الخدمات الحكومة في محافظة بورسعيد وصل لـ 155 خدمة بنهاية العام الماضي، وستعمل الوزارة على تعميم الخدمات الالكترونية على هذا النحو في باقي محافظات الجمهورية. 

ولفت إلى أن موقع بوابة مصر الرقمية متوفر باللغة العربية، ومن الممكن طرحه في المستقبل باللغة الانجليزية، مشيرًا إلى أن بيانات المواطنين الموجودة في الموقع مؤمنة بالكامل بأحدث تقنيات الأمن السيبراني.

هذا، وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.

بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الإجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.

وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

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