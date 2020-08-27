عاجل.. تركيا ترسل فريقا أمنيا إلى طرابلس بعد تطورات الأوضاع

كشفت قناة العربية، أن تركيا أرسلت تعزيزات لطرابلس لمواجهة التظاهرات، كما أرسلت فريقا أمنيا للتعامل مع التظاهرات بعد تصاعد حدتها.





وأشارت، إلى أن حكومة الوفاق الليبية المسيطرة على العاصمة طرابلس، سحبت قوات الشرطة، واستبدلتهم بميليشيات ومرتزقة، بينما تستعد لحشد تظاهرات مضادة في طرابلس.





يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه الحكومة ناشطين سياسيين في ليبيا وحقق معهم أتراك، حيث اعتدوا عليهم أثناء التحقيقات، كما تم تنفيذ حملة مداهمات لمنازل المتظاهرين بمحيط طرابلس الليبية.



