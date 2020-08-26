بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة،بعد رغبته في الرحيل عن برشلونة، خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة ‘‘لانسيون‘‘ الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتيني قد قرر مغادرة الكامب نو والاتجاه صوب البريمرليج، للعب لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة بيب غوارديولا.

وتم تأكيد قرار ميسي من خلال أحد المقربين منه، الذي تربطه باللاعب علاقة طويلة الأمد، حيث قال له : ‘‘لقد اتخذت القرار مع أنتونيلا بمغادرة برشلونة، هذا يؤلمني، لكن هذا كل شيء، لكن انتهت مسيرتي هناك‘‘.

ويوجد بند في تعاقده النجم الأرجنتيني مع برشلونة يسمح له بمغادرة النادي بشكل مجاني خلال الصيف الحالي، مما سوف يسمح لميسي باختيار الوجهه المناسبة دون تدخل إدارة البلوغرانا.

يذكر أن ميسي يشغل اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، حيث ينتهي موقفة التعاقدي في الكامب نو خلال صيف 2021.

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