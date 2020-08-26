عاجل - أول تعليق من مروان محسن بعد هدفه أمام الجونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:42 م
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
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تحدث مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسجيله هدف فوز فريقه على الجونة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مروان عقب نهاية المباراة :"وأضاف :"نقاتل لآخر دقيقة وأبارك لزملائي ولجمهور الأهلي والقادم أفضل".

وأشار :"لم أطلب الرحيل عن الأهلي كل هذه الأنباء مجرد اجتهادات فقط، أركز مع الفريق على الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأشار :" سأقاتل لآخر ثانية لي مع الفريق، نعم أحزن من الانتقادات أحيانا لكنني أحاول عزل نفسي عنها".

وأوضح "أواجه سوء توفيق أحيانا ولا مشكلة فيما يقال فأنا أركز مع فريقي فقط في الفترة الحالية".

وعن سبب بكاءه قال :"ليس بسبب هدفي بل دموع فرحة الفوز اليوم وحصد النقاط الثلاث".

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