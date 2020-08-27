نشرة حوادث "الفجر".. النائب العام يأمر بالملاحقة الدولية لمتهمي واقعة فتاة "فيرمونت"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته وتسديد ٣ طعنات بجسدها، نتيجة لخلافات زوجية بينهم، بمركز العياط. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل عاطل على يد شاب وتسديد طعنات بمنطقة الوراق، أن المجني عليه بلطجى وكان تقدم لخطبة إحدى الفتيات فى منطقته، فقرر أن يتقدم لأسرتها للزواج منها، وبالفعل أخذ البلطجى والدته وذهب بها إلى منزل أسرة الفتاة، وطلب من أسرتها الزواج منها. 

سدد عاطلا طعنات سكين بجسد شاب لمعاتبته على معاكسته لشقيقته بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

اتخذت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة عجوز قتل أمام منزله، بمركز البدرشين، نتيجة لمشاجرة. 

قررت الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، حجز ١٢ طعنا مقاما من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، للحكم بجلسة 23 سبتمبر المقبل. 

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