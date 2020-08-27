وزير قطاع الأعمال: نظام تداول القطن الجديد يقلل من الغش

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:31 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم توفير 50 مركز لاستلام الأقطان من المزارعن في 4 محافظات، موضحا أن الهدف من النظام الجديد لتداول القطن هو تحسين عملة تداول القطن، وتقليل نسبة الغش.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أن 40% من محصول القطن يتم زراعته في 4 قطاعات، مؤكدا أنه تم تدريب الموظفن على النظام الجديد لتداول القطن، موضحا أنه تم تجميع القطن في النظام الجديد بدون وسطاء.

هذا، وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، بدءا من الشهر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المركز موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وتفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ووفقا للبيان، تواصل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، متابعة تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف، والبحيرة والشرقية.

ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية.

وأوضح البيان، أن الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن ستكون مشرفة على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.

وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، بحسب البيان.

وأضاف أنه سيتم إجراء المزادات العلنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص في طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

وأوضح أن المزارع سيحصل على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.

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