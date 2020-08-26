حالة وحيدة تُقرب ميسي من باريس سان جيرمان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، رغبة صريحه أمام إدارة النادي الكتالوني، بالرحيل عن كامب نو بنهاية الموسم الجاري.

ويملك النجم الأرجنتيني على حد قولة بند يسمح له بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بشكل مجاني دون اللجوء إلى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت أن هناك رغبة قوية لدي مسئولي باريس سان جيرمان في جراء النجم الأرجنتيني من أجل تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " ليكيب " فإن إنتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، أصبح صعب جدًا، خاصة في ظل رغبة اللاعب، في الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن النادي العاصمي يمكنه التعاقد مع ميسي في حالة واحدة فقط، وهي رحيل أحد الثنائي نيمار جونيور أو كليان مبابي وهو أمر صعب للغاية.

يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتي صيف الموسم المقبل، وهناك شرط جزائي في تعاقده مع البلوغرانا بقيمة 700 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي مانشستر سيتي برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول رد من الأهلي على شكوى مرتضى منصور إهانة مندوب الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من أسطورة برشلونة بشأن جوارديولا وميسي

منذ أقل من ساعة

مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميسي يشعل كاتالونيا.. جماهير برشلونة الغاضبة تقتحم ملعب كامب نو وتهاجم بارتوميو "فيديو"

منذ ساعة

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يخطط للتجديد عقد "ميسي" لـ2023

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحقق حلم ميسي في صفقة الموسم وعرض مجنون لضم نيمار وريال مدريد يتحدي بمفاجأة أكبر

أخبار برشلونة اليوم: البرسا في خطر قبل الكلاسيكو ونجم الفريق مهدد بالرحيل وبارتوميو يكشف مفاجأة عن صفقة نيمار

باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع ميسي

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:57 م

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

11:01 م

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

10:30 م

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

09:32 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى