أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي القاتل على الجونة بالدوري

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق الهام على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"وقدمنا شوط سئ في أول ٤٥ دقيقة وخسرنا أليو ديانج في الشوط الثاني وبعدها اللاعبين انتفضوا وسعيد بفوز صعب مثل مباراة اليوم لأنه مهم".





وتابع :"كلما كان هناك متغيرات وحسابات سيتم تعديل طريقة اللعب".





وأشار :"لا وقت عن الانتقادات وصفقات جديدة عن المهاجمين".





وأضاف :"الوقت الحالي ليس متاحًا للدفع باللاعبين الشباب، ونقوم بتغيير طريقة اللعب وفقا للاعبين المتاحين".





وعن موقف صالح جمعة قال :"صالح جمعة ليس خارج حساباتي لكنه غير جاهز بدنيا واقترب من المشاركة تدريجيا".





وأوضح :"أجاي ليس في حالته وهذا أمر طبيعي يحدث لبعض اللاعبين ولدينا ثقة كبيرة في مستواه".





وأتم حديثه :"الأجنحة لا تقوم بدورها ولا تقدم أفضل مستوى لها".



