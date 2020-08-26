كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان المهاجم الكونغولي لنادى الزمالك كابونجو كاسونجو خرج من حسابات باتريس كارتيرون واقترب من الرحيل فى فترة سابقة قبل أن يعود مجددًا لتفكير كارتيرون.





واستعان باتريس كارتيرون بالمهاجم كاسونجو والذي شارك أمام الأهلي فى اللقاء الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز وقدم مستوي مميز فى الدقائق الذي شارك بها فى اللقاء الذي حقق فيه الأبيض الفوز على الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف.





ويدرس كارتيرون التراجع عن فكرة رحيل كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



