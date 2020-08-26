"بالونة إعلامية".. سياسيين أتراك وأكراد يوضحون حقيقة اكتشاف اردوغان بالبحر الأسود

انتخابات مبكرة

قرارات كان يعارضها أردوغان



واضاف القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، أنه قبل تسع اشهر قال المرشح عن رئاسة الامريكية جون بايدن بأنه عندما ينتخب في انتخابات سيقوم بدعم معارضة تركيا من اجل اسقاط اردوغان، فأين كانت الحكومة منذ تسعة اشهر لماذا اليوم تلفزيونات الداعمة لاردوغان يقوم بنشر هذا الاخبار تعلم، لماذا كي يقول لشعب انظروا فأمريكا تعمل مع معارضة من اجل اسقاطي.



وبين فرهاد، أن اكتشاف بترول قبلها بثلاثة كتبت على موقع تويتر الخبر سيكون واضح سيقول السيد اردوغان بأنه اكتشف بترول وغاز والماس فعلا كان خبر هذا لأنه حفظ ما سيقوله اردوغان عندما يقترب انتخابات نشم طبعا راحة انتخابات مبكرة طبعا في رأي شخصي ايضا ان ما قاله اردوغان بأنه اكتشف غاز في البحر الاسود قد يكون خطوة من اجل الانسحاب من غرب المتوسط لانه اذا انسحب فورا فأن شعب سيقول لماذا انسحبت لذلك قد تكون حجة من اجل انسحاب من غرب المتوسط.



بالونات إعلامية

"اردوغان يطلق بالونات اعلامية للتغطية على فشله الإقتصادي والسياسي والعسكري في الشرق الآوسط" بتلك الكلمات أوضح ابراهيم كابان، لأن الاعلان عن هذا الغاز تم منذ عدة سنوات، والصحافة التركية تحدثت عنها سابقًا، وإن الخلافات الموجودة في البحر الاسود لا تقل عن الاشكاليات في البحر المتوسط، وهناك تداخلات كثيرة في البحر الأسود تقف للحيلولة دون استطاعة تركية من التنقيب بشكل واسع.



فشل تركي

وأكد كابان ل"الفجر"، أن النظام التركي فشل في احتلال ليبيا بالمرتزقة بعد التداخل المصري الجدي، وفشل النظام التركي في احتلال كل الشمال السوري بعد التطورات الدولية واستطاعة قوات سوريا الديمقراطية من عقد اتفاقيات مع الأمريكيين والروس لمنع ذلك.



واضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، أن النظام التركي فشل في محاربة حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، بعد تلقيه خسائر كبيرة في منطقة حفتانين وتكبده بالخسائر.



وبين كابان، أنه فشل النظام التركي في الضغط على اوروبا بعد ان توحدت كلمة الدول الاتحاد الأوروبي حول دعم يونان وعدم استطاعة الأتراك الدخول في مجال البحري اليوناني.



تدهور إقتصادي

وفسر الباحث الكردي، أسباب ظهور تلك التصريحات التركية الأخيرة، أن الاقتصاد التركي في تدهور مستمر وهناك انتشار واسع لفيروس كورونا وضحايا بالجملة، ولذلك حزب اردوغان تقسم بين عدة احزاب وهذا يعني في ايةانتخابات قادمة لن ينتصر حزبه فيها، وبذلك فإن الشعب في حالة يأس من سياسات اردوغان، مما دفعه إلى اطلاق بالونات اعلامية حول اكتشاف الغاز في البحر الاسود، وهذه هي الغاية من ذلك

فتح المتابعون التلفاز في صباح أحد الأيام الماضية ليفاجاوا بأن تركيا أعلنت عن أكتشافات ضخمة للبترول في البحر الاسود، وذلك بعد عدم مرور أشهر على تبرير اردوغان لحملته المسعورة في ليبيا بأنها دفاعا عن النفط، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الاسباب التي دفعت اردوغان للإعلان عن هذا الاكتشاف في هذا التوقيت، وهل هو اكتشاف حقيقي.قال أحمد فرهاد أحمد، القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب الثالث في تركيا، أنه ليست المرة الاولى التي يقول اردوغان انه تم اكتشاف غاز وبترول ولكن هذا دوما يكون قبل انتخابات.وأكد فرهاد ل"الفجر"، أن هناك انتخابات مبكرة في البلاد، فخلال شهر واحد قام اردوغان بعدة اعمال كان قد يعارضها من قبل مثلا تحويل معبد ايا صوفيا الى جامع فقبل سنة كان يقول من يتكلم عن تحويل ايا صوفيا الى جامع هو مجنون لا يعرف بالسياسة اي شي اذا حولنا ايا صوفيا الى جامع "فكيف سيكون مصير جوامعنا في أوروبا ولكن حولها اليوم الى جامع لماذا؟".