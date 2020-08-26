متحدث الوزراء: استثناء التعليم ما قبل الجامعي من فرض رسوم الرسوب (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يستبعد تطبيق قرار فرض رسوم على الراسبين في السنوات التعليمية المختلفة في الجامعات على التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدًا أنه سيظل مجانيًا.

وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن تطبيق هذا القرار على التعليم ما قبل الجامعي قد يتسبب في زيادة أعداد المتسربين من التعليم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم توجيه الأموال المحصلة من رسوم الراسبين في تحسين العملية التعليمية.

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

(المادة الثانية)

يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة.

ويهدف القانون إلى:

الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
 

كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.

وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متحدث الوزراء اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ أقل من ساعة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ أقل من ساعة

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة الا ربع

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على قانون رعاية المريض النفسي

النواب يوافق على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

البرلمان يوافق على قانون "هيئة الأوقاف المصرية"

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

البرلمان يرفض إعفاء الرقابة الإدارية من جمارك السيارات المستوردة

البرلمان يوافق على مقترح وزير المالية لمواجهة التهرب بفرض 1% على الضريبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

برشلونة: ميسي لن يرحل

08:30 م

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى