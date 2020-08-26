مصرع سيدة وابنتها دهسا أسفل عجلات القطار بالعياط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقيت سيدة وابنتها مصرعهما دهسا أسفل عجلات القطار حال عبورهن شريط السكة الحديد بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد ادريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بمصرع سيدة وابنتها دهسا أسفل عجلات القطار بنطاق المركز.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان، تبين أنه حال عبور السيدة وابنتها شريط السكة الحديد، بقرية المتانيا، تصادف قدوم القطار، ما أسفر عن مصرعهما دهسا أسفل عجلات القطار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصرع سيدة محافظة الجيزة عجلات القطار العياط الجيزة

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