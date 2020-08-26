فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد نجم الفريق من مباريات الفريق المقبلة.

واستقر فايلر، على الاطاحة بخدمات مروان محسن مهاجم الفريق، عقب الظهور بمستوى سئ، في المباريات الماضية وتسارعه على إهدار الفرص.

وتعرض مروان محسن للنقد الشديد من قبل الجماهير الحمراء والجهاز الفني، بعدما ظهر بمستوى غير لائق خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك، بالدوري المصري.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي، بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويلتقي النادي الأهلي مساء اليوم الجونة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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