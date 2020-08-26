عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد مصابي فيروس كورونا اليوم سيتجاوز 200 حالة، وذلك بسبب الثقة الزائدة وتخلي البعض عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": " هناك قلق شديد من ارتفاع أرقام مصابي كورونا، ويبدو أن تخفيف الإجراءات الاحترازية أعطت إحساس بالثقة الزائدة".





وتابع "من الممكن أن ترتفع الأرقام زي ما حصل في بعض الدول الأوروبية، ونسعى للوصول إلى صفر إصابات، والداخلية ستطبق الإجراءات القانونية ضد المخالفين لارتداء الكمامة في المواصلات".





وأكد أنه سيتم فرض حملات صارمة على المحلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أن لجنة إدارة الأزمات هي التي ستحدد آلية التعامل خلال الأزمة الحالية.





وفي ذات السياق أشار إلى أن القادمين الى مصر عليهم إحضار شهادة تحليل بي سي ار تكون صادرة قبل 3 ايام من ركوب الطائرة.





آخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



