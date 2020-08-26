إنجي وجدان توجه رساله رومانسية لزوجها عبر "إستجرام"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
وجهت الفنانة إنجي وجدان، رسالة رومانسية لزوجها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت "وجدان" صورة لها برفقة زوجها على الشاطي أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وعلقت علي الصورة قائلة:" الحب".

يذكر أن كان أول ظهور لـ انجي وجدان كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي "تامر وشوقيه".

كما شاركت في فيلم "اتش دبوور" وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.
إنجي وجدان توجه رساله رومانسية لزوجها عبر "إستجرام"
إنجي وجدان توجه رساله رومانسية لزوجها عبر "إستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انجي وجدان الفنانة انجي وجدان اتش دبور

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لتحصين محمد شريف من اغراءات بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ 14 دقيقة

مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

منذ 39 دقيقة

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ 43 دقيقة

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إنجي وجدان تخرج عن صمتها وترد بعنف على رسالة تنمير

صورة لـ إنجي وجدان مع عائلتها.. والجمهور يعيدها لأيام زمان!

"أبيض وأسود".. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

إنجي وجدان توجه رسالة رومانسية لزوجها: "مصدر الأمان والإحترام"

إنجي وجدان لزوجها :"بحبك أكثر مما تقول الكلمات"

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية للأفلام القصيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

08:01 م

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى