إنجي وجدان توجه رساله رومانسية لزوجها عبر "إستجرام"

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وجهت الفنانة إنجي وجدان، رسالة رومانسية لزوجها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت "وجدان" صورة لها برفقة زوجها على الشاطي أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وعلقت علي الصورة قائلة:" الحب".



يذكر أن كان أول ظهور لـ انجي وجدان كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي "تامر وشوقيه".



كما شاركت في فيلم "اتش دبوور" وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.

