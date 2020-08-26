هنا الزاهد برفقة أحمد زاهر في الجيم وتعلق.. "رفيق الجيم"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد، لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "الزاهد" في الفيديو برفقة الفنان احمد زاهر في الجيم، وعلقت على الفيديو قائلةَ:" رفيق الجيم".

يذكر أن أخر أعمال هنا الزاهد، مشاركتها في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

فيلم الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.
هنا الزاهد برفقة أحمد زاهر في الجيم وتعلق.. "رفيق الجيم"
هنا الزاهد برفقة أحمد زاهر في الجيم وتعلق.. "رفيق الجيم"

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