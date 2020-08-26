الإمارات.. اعتماد نوعين من الفحوصات للدخول إلى أبوظبي بدأ من 27 أغسطس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، نوعين من الفحوصات للدخول إلى الإمارة معززةً بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

 

ووفقا للإجراءات الجديدة، التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، سيتمكن القادمون إلى الإمارة من الدخول إليها خلال 48 ساعة من استلام نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR. كما سيتمكن القادمون إلى الإمارة من الدخول إليها خلال 48 ساعة من استلام نتيجة سلبية لفحص الليزر DPI بشرط إظهار أيضا نتيجة سلبية لفحص PCR سابق أجري خلال 6 أيام قبل تاريخ الدخول.

 

كما اشترطت اللجنة مناوبة نوع الفحص بحيث لا يعاد إجراء ذات الفحص مرتين متتاليتين خلال 6 أيام.

 

يعفى من اتباع هذه الإجراءات المتطوعون في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط، والذي يسمح لهم باستخدام مسار مركبات الطوارئ لضمان سهولة تنقلهم.

 

وأكدت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وستطبق الغرامات على المخالفين لهذه الإجراءات وفقاً لقرار النائب العام.

 

 

 

 

 

وستواصل اللجنة بالتعاون مع دائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها للبناء على المكتسبات المحققة، حتى يتم التغلب تماما على الجائحة، وتجدد اللجنة مناشدتها أفراد المجتمع بمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

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