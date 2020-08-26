أبرز المحافل العالمية التي تم إلغاؤها هذا العام بسبب كورونا

احتفالات عالمية جرى إلغاؤها، هذا العام، فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منها ما هو دينى، ومنها ما هو رياضى، ومنها ما هو ثقافى أو فنى، ومنها ما يخص شخصيات عامة ومشهورة.





فمنذ تفشى الجائحة، اتخذت دول العالم عددا من الإجراءات المشددة، للحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، وترتب على ذلك إعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال، وإلغاء الحفلات.





إقامة الحج بأعداد محدودة





فى شهر مارس الماضى، قررت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إيقاف العمرة الداخلية والخارجية، وزيارة المسجد النبوى، بشكل مؤقت، مع إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات التى اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن قرار إلغاء العمرة يهدف فى المقام الأول إلى منع وصول فيروس كورونا إلى مكة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت القرار حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، وتجنيبهم خطر الإصابة بالفيروس.





وفى شهر يونيو الماضى، جاء قرار وزراة الحج السعودية، بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا، للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات، بشرط أن يكونوا من الموجودين داخل المملكة.





وأكدت وزارة الحج أن الهدف من قرارها هو الحرص على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعى اللازم لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وحمايتهم من مخاطر الإصابة بالفيروس، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ النفس البشرية.





إلغاء احتفالات رؤية هلال رمضان





ففى شهر أبريل الماضى، حين كان المسلمون يتطلعون وينتظرون بفارغ الصبر احتفالات رؤية هلال شهر رمضان المعظم، لعام 1441 هـ، والذى كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020 م، 29 شعبان 1441 هـ، ألغت دار الإفتاء المصرية ذلك الاحتفال، الذى ينتظره جموع المسلمين بشوق من العام إلى العام





وقالت دار الإفتاء إن قرار إلغاء الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان، جاء ضمن إجراءات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفى إطار خطتها للسيطرة على الفيروس، والحد من انتشاره، من خلال منع التجمعات وإقامة المؤتمرات، ومن هنا اتخذت الدار قرارها، واكتفت ببيان الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الذى ألقاه من مكتبه.





وعلى خطى دار الإفتاء، جاء قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بإلغاء احتفالاته برؤية هلال رمضان، إذ أكد المجلس أن الطرق الصوفية ملتزمة بقرار الحكومة الخاص بمنع التجمعات، وعليه قرر إلغاء الاحتفال برؤية الهلال، كما سبق أن ألغى عددا من الموالد والاحتفالات التى تقام فى المناسبات الدينية، من باب الحرص على سلامة المترددين عليها والمشاركين فى فعالياتها، وتجنيبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا.





إلغاء احتفالات ذكرى الحرب فى أستراليا ونيوزيلندا





فى السياق ذاته، أدى تفشى جائحة كورونا إلى إلغاء احتفالات ذكرى الحرب فى أستراليا، ونيوزيلندا.





وفى حين يحرص عدد كبير من المواطنين فى أستراليا ونيوزيلندا على حضور مسيرات 25 أبريل التى يتم تنظيمها إحياء لذكرى المعركة الدامية التى وقعت فى شبه جزيرة جاليبولى، بتركيا، خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أنهم فى هذا العام اكتفوا بتنظيم الاحتفالات فى ممرات خاصة بسياراتهم، ومن خلال الوقوف فى شرفات المنازل، تجنبا للتجمع، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





إلغاء حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث





كما تسبب تفشى جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات الغلق العام، ببريطانيا، فى إلغاء واحدا من أهم حفلات الزفاف الملكية.





ففى شهر أبريل الماضى، قررت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيليموتسى، إلغاء حفل زفافهما، بسبب إجراءات الغلق العام التى شهدتها بريطانيا، آنذاك، لمجابهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.





وبحسب ما نقلته مجلة "بيبول"، على لسان متحدث باسم الأميرة بياتريس وخطيبها، فقد قلص الخطيبان خطط الزفاف، فى شهر مارس، وقررا إلغاء حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنجهام في شهر مايو.





إلغاء مهرجان كان السينمائى





كما تسبب تفشى جائحة كورونا فى إلغاء مهرجان "كان" السينمائى الدولى، الذى يعد واحدا من أهم مهرجانات العالم.





وأعلن القائمون على المهرجان عن الأفلام الرسمية للدورة التى تم إلغاؤها بسبب كورونا، كما أعلنوا أن بعض الأفلام التى كان من المقرر عرضها هذا العام قبل إلغاء المهرجان، ستعرض فى مهرجان العام المقبل.









إلغاء مهرجان لولابلوزا





وفى شهر يونيو الماضى، تم إلغاء مهرجان لولابلوزا، وهو مهرجان موسيقى، كان من المقرر إقامته فى شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 30 يوليو، وحتي 2 أغسطس الحالى.



