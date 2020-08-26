توافد ٢٣٠٦ طلاب على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس ٢٣٠٦ طالبًا وذلك خلال المرحلة الأولى من التنسيق.





حيث توافد ٨٣٢ طالبًا على معامل كلية الآداب و٦٢٩ طالبًا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و٤٦٦ طالبا على معامل كلية الهندسة ٢٠٥ طلاب على معامل كلية البنات و١٧٤ طلاب على معامل كلية الزراعة.





يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.



