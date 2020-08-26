المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماع دافوس لصيف 2021

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء عن قراره لتأجيل اجتماعه السنوي في دافوس، سويسرا للعام 2021، حذراً من تداعيات فيروس كورونا.





وقال المنتدى في بيان إن الاجتماع السنوي الذي كان من المخطط له أن يقام في يناير، سيعقد الآن في "أوائل الصيف المقبل"، دون تحديد تاريخ معين.





ووفقاً لما ذكره البيان، فإن قرار التأجيل لم يكن سهلاً، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم إثر تفشي جائحة كورونا، والتي تتطلب اجتماع قادة العالم لإيجاد حلول بشكل طارئ، إلّا أن "نصيحة الخبراء كانت أننا لن نستطيع القيام بذلك بطريقة آمنة في يناير".





وذكر المنتد أنه خلال الأسبوع الأخير من يناير، ستعقد "حوارات دافوس"، وهي اجتماعات رقمية رفيعة المستوى، سيتمكن قادة العالم من خلالها تبادل آرائهم حول الأوضاع العالمية في العام 2021.