المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماع دافوس لصيف 2021

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء عن قراره لتأجيل اجتماعه السنوي في دافوس، سويسرا للعام 2021، حذراً من تداعيات فيروس كورونا.

وقال المنتدى في بيان إن الاجتماع السنوي الذي كان من المخطط له أن يقام في يناير، سيعقد الآن في "أوائل الصيف المقبل"، دون تحديد تاريخ معين.

ووفقاً لما ذكره البيان، فإن قرار التأجيل لم يكن سهلاً، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم إثر تفشي جائحة كورونا، والتي تتطلب اجتماع قادة العالم لإيجاد حلول بشكل طارئ، إلّا أن "نصيحة الخبراء كانت أننا لن نستطيع القيام بذلك بطريقة آمنة في يناير".

وذكر المنتد أنه خلال الأسبوع الأخير من يناير، ستعقد "حوارات دافوس"، وهي اجتماعات رقمية رفيعة المستوى، سيتمكن قادة العالم من خلالها تبادل آرائهم حول الأوضاع العالمية في العام 2021.

أخبار تهمك

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ ساعتين

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يحسمها: أزارو لن يرحل عن الفريق

منذ 42 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:19 م

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

02:33 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

04:31 م

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى