ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما

سجلت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما ونصف العام في يوليو مع مواصلة سوق الإسكان إظهار مناعة قوية في مواجهة جائحة كوفيد-19 التي أغرقت الاقتصاد في ركود وأخرجت عشرات الملايين من الأمريكيين من سوق العمل.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 13.9 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة موسميا بلغت 901 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006 ، بحسب "رويترز".





ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، وهو ما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان. وجرى تعديل وتيرة مبيعات يونيو بالزيادة إلى 791000 وحدة من 776000 وحدة في القراءة الأولية.





كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل نحو 14 بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 1.3 بالمئة إلى 785 ألف وحدة.