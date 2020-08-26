تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ 2014

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 2014، في ظل تزايد قلق المستهلكين بشأن الوظائف وحالة الأعمال، وهو ما يشير إلى أن الأمريكيين أصبحوا يشعرون بالإحباط في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.









وبحسب "د ب أ" تراجع مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 8ر84 نقطة مقابل 7ر91 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، ليقل عن المستوى المنخفض الذي سجله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال نيسان/أبريل الماضي وكان 7ر85 نقطة.









كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 93 نقطة. في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين بمقدار 7ر3 نقطة خلال الشهر الحالي إلى 2ر85 نقطة وهو أقل مستوى له منذ .2016 وتراجعت ثقة المستهلكين بشأن الأوضاع الحالية للأعمال بمقدار 7ر11 نقطة إلى 2ر84 نقطة.









وقالت لين فرانكو كبيرة مديري إدارة المؤشرات الاقتصادية في معهد كونفرانس بورد المستقل إن مؤشر الثقة في الموقف الحالي تدهور بشدة "مع قول المستهلكين إن أوضاع كل من الأعمال والتوظيف تدهورت خلال الشهر الماضي". وأضافت أن " تفاؤل المستهلكين بشأن النظرة المستقبلية قصيرة الأجل وآفاقهم المالية تراجع أيضا، ويواصل التراجع".