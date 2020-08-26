تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ 2014

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 2014، في ظل تزايد قلق المستهلكين بشأن الوظائف وحالة الأعمال، وهو ما يشير إلى أن الأمريكيين أصبحوا يشعرون بالإحباط في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


وبحسب "د ب أ" تراجع مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 8ر84 نقطة مقابل 7ر91 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، ليقل عن المستوى المنخفض الذي سجله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال نيسان/أبريل الماضي وكان 7ر85 نقطة.


كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 93 نقطة. في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين  بمقدار 7ر3 نقطة خلال الشهر الحالي إلى 2ر85 نقطة وهو أقل مستوى له منذ .2016 وتراجعت ثقة المستهلكين بشأن الأوضاع الحالية للأعمال بمقدار 7ر11 نقطة إلى 2ر84 نقطة.


وقالت لين فرانكو كبيرة مديري إدارة المؤشرات الاقتصادية في معهد كونفرانس بورد المستقل إن مؤشر الثقة في الموقف الحالي تدهور بشدة "مع قول المستهلكين إن أوضاع كل من الأعمال والتوظيف  تدهورت خلال الشهر الماضي". وأضافت أن " تفاؤل المستهلكين بشأن النظرة المستقبلية قصيرة الأجل وآفاقهم المالية تراجع أيضا، ويواصل التراجع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التصخم الاقتصاد الامريكي اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعة

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع 99 نقطة خلال أكتوبر

الذهب يسجل تراجع في تعاملات الإثنين

النفط يسجل ارتفاعاً كبيراً في التعاملات الأمريكية

تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو بمعدل 100 نقطة

تراجع معدل نمو الناتج الصناعي لروسيا إلى أقل مستوى منذ 2017

معنويات المستهلكين الألمان تنخفض بسبب انخفاض توقعات الدخل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

03:04 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

03:41 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

02:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى