نادي الأسير الفلسطيني يعلن إصابة 5 معتقلين بكورونا في سجن إسرائيلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إصابة 5 حالات بفيروس كورونا بين معتقلين فلسطينيين في سجن إسرائيلي.

 

وأصدر نادي الأسير الفلسطيني، بيانًا قال فيه: "أبلغت إدارة سجن عوفر الأسرى صباح اليوم عن وجود 5 إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا".

 

وأضاف أن عدد المعتقلين في سجن عوفر يبلغ حوالي 850، بينهم أطفال وكبار في السن، وقال إن إدارة السجن أغلقت الأقسام التي ظهرت بها الحالات "وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه بالحجر".

 

وتابع النادي: "من المحتمل في ضوء التطورات أن يتم إغلاق أقسام أخرى، الأمر الذي ينذر بخطورة عالية لم يشهدها الأسرى منذ انتشار الوباء في شهر مارس الماضي".

 

وأوضح: "وفي ضوء استمرار الإعلان عن إصابات بين صفوف الأسرى، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في تنفيذ حملات اعتقال يومية، وكان آخرها اعتقال 24 مواطنا من الضفة فجرا".

 

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