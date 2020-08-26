انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للأمم المتحدة في العراق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:29 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أصدرت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه عن انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة  الواقعة ضمن محافظة نينوى بشمالي البلاد.

 

وقالت شرطة نينوى، إن عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام ( موصل - اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة.

 

وذكرت شرطة نينوى، أن العبوة الناسفة كان مؤشرا عليها بعلم بلون احمر، بعد أن تم اكتشافها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات تحريرالمحافظة من عصابات داعش.

 

وكشفت الشرطة، أن "سائق العجلة توقف إلى جانب الطريق العام وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة، مما ادى الى انفجار العبوة وإصابته".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارة انفجار عبوة ناسفة العراق الأمم المتحدة

أخبار تهمك

الأهلي يطالب فايلر بتقليد كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يُكذب ميدو بسبب نجم الأهلي الراحل

منذ 38 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ 37 دقيقة

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق: مقتل شرطي وإصابة 5 نساء بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

مصرع وإصابة 5 رجال من الشرطة العراقية جراء انفجار شمال الموصل

انفجار يقتل ويصيب 5 من الشرطة العراقية بالموصل

اعتقال 17 داعشيا في محافظة نينوى بالعراق

قتلى وجرحى بينهم ضابط في انفجار جنوب الموصل بالعراق

"الدفاع الإيطالية" تعلن إصابة 5 جنود في العراق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

01:42 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

01:01 م

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى