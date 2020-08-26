وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك خطة لنشر أكشاك البريد بكافة الأماكن الحيوية المزدحمة مثل النوادي ومحطات الوقود ووحدات المرور وهي تقدم كافة خدمات مكاتب البريد.

 وكشف الوزير عن خطة لنشر مكاتب البريد المؤقتة وهي عبارة عن سيارات تجوب الأماكن المزدحمة وتقدم كافة الخدمات البريدية حتى صرف المعاشات ويكون بها ماكينة صراف آلي، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 84 سيارة كمرحلة أولى.

وأضاف وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تطوير 816 مكتب بريد خلال العام الجاري، وجاري تطوير 780 مكتب بتكلفة استثمارية حوالي 3.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم مضاعفة ماكينات الصرف الآلي بمكاتب البريد من 350 إلى 700 بتكلفة استثمارية تصل لنحو  300 مليون جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات الاتصالات اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاتصالات اليوم

أخبار تهمك

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ أقل من ساعة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُكذب ميدو بسبب نجم الأهلي الراحل

منذ 37 دقيقة

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطالب فايلر بتقليد كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ أقل من ساعتين

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعة و نصف

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير النقل يزف بشرى سارة بشأن تذاكر القطارات

إعلان مواعيد صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد

وزير الإتصالات يوضح كيفية صرف المعاشات من المدارس ومراكز الشباب

أول أيام صرف المعاشات.. كيف تعاملت الحكومة مع الزحام؟

وزير الاتصالات يتابع صرف معاشات شهر أبريل بالمدارس ومراكز البريد

موعد صرف معاشات أبريل الأكثر من 2000 جنيهًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

01:42 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

01:01 م

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى