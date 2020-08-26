الاتصالات: 3.2 مليار جنيه لتطوير مكاتب البريد خلال العام

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تطوير 816 مكتب بريد خلال العام الجاري، وجاري تطوير 780 مكتب بتكلفة استثمارية حوالي 3.2 مليار جنيه.

واضاف وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالقرية الذكية، أنه سيتم مضاعفة ماكينات الصرف الآلي بمكاتب البريد من 350 إلى 700 بتكلفة استثمارية تصل لنحو  300 مليون جنيه.

هناك خطة لنشر أكشاك البريد بكافة الأماكن الحيوية المزدحمة مثل النوادي ومحطات الوقود ووحدات المرور وهي تقدم كافة خدمات مكاتب البريد.

 وكشف الوزير عن  خطة لنشر مكاتب البريد المؤقتة وهي عبارة عن سيارات تجوب الأماكن المزدحمة وتقدم كافة الخدمات البريدية حتى صرف المعاشات ويكون بها ماكينة صراف آلي، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 84 سيارة كمرحلة أولى.

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