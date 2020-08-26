وزير الاتصالات: 361 مكتب شهر عقاري الكتروني بنهاية سبتمبر





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تتضافر لبناء مصر الرقمية.









وكشف وزير الاتصالات إطلاق المرحلة الأولى لمكاتب الشهر العقاري الممكنة والتى تضم ٣٦١ مكتب توثيق مميكنة بالكامل على مستوى الجمهورية بنهاية شهر سبتمبر المقبل.









وأكد وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالقرية الذكية، على أن هناك نقلة نوعية ستتم فى مكاتب التوثيق (الشهر العقاري)، بالتعاون مع وزارة العدل.









وأوضح أن هذه المكاتب تم ميكنتها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والعدل وهيئة البريد، والمحافظات، ٥٠٪ منها مكاتب الشهر العقاري و٣٠٪ منها مكاتب البريد و٢٠٪ منها مكاتب خدمة المواطنين.









واضاف أنه بالنسبة لمكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين سيكون متواجد موظفي وزارة العدل لأداء خدمات التوثيق للعقود والتوكيلات.



