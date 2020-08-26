برشلونة يصفع ليونيل ميسي

وجه نادي برشلونة الإسبني صفعة مدوية للنجم ليونيل ميسي الراغب في الرحيل من خلال البند الموجود في عقده بحرية رحيله في شهر يونيو الماضي.

وأكدت إذاعة كادينا سير أن برشلونة يرى أنه على حق في المطالبة بعدم رحيل ميسي لأن تمديد الموسم الكروي بسبب فيروس كورونا لا يمكن أن يؤثر على تاريخ العقود.

وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد يسمح لميسي بالرحيل لكن مطالب برشلونة قد تنجح في المحكمة الرياضية الدولية.

كشف رامون بلانيس المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة الإسباني عن حقيقة طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الرحيل في الميركاتو الصيفي.

وقال بلانيس في مؤتمر صحفي: "نحن نعتمد على ميسي ونريد صناعة فريق قوي حول ميسي.. لا نفكر في رحيله والجميع يعلم أنه الأفضل في التاريخ".

وأضاف: "الجميع يريد بقاء ميسي هُنا فنحن نعمل جاهدين لإقناعه البقاء وما نحتاجه حاليًا هو العمل لإيجاد افضل حل فلا يمكننا أن نجعلها معركة بين ميسي وبرشلونة لأن أياً منهما لا يستحقها".

وتعددت الأسباب وراء وراء قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمغادرة نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لمعلومات إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، هناك 4 أسباب واضحة وراء رغبة ميسي في الرحيل، وجاءت كالآتي:

1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.

2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.

3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.

4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

وكشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ خطوة جدية لمغادرة برشلونة من أجل خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

زعمت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية، أن ليونيل ميسي راسل إدارة برشلونة اليوم عبر الفاكس، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، بعد الموسم الكارثي للفريق الكاتالوني الذي ختمه بفضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني.

ورد برشلونة على رسالة ميسي، وأرسلوا له فاكس آخر، وطلبوا منه الاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

ووفقاً لمعلومات الصحفي الموثوق تشافي كامبوس بإذاعة راديو كاتالونيا: "ليونيل ميسي اتصل بالمدير الفني بيب جوارديولا قبل أيام قليلة للتوقيع مع مانشستر سيتي، حيث يريد ليو مشروعاً ناجحاً، لمواصلة الفوز بالألقاب".

وأوضح كامبوس أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيه النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.