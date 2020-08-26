نقيب المحامين: لا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة حتى إعلان نتائج "الفرعيات"

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بألا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة من الآن وحتى تمام إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ضمانًا لعدم التأثير على مصداقية الانتخابات.





وأكد عطية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وقرارات المجلس بخصوص انتخابات النقابات الفرعية، وذلك لمراعاة إدراج المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية بجداول الجمعيات العمومية.





كما إنه لا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة من الآن وحتى تمام إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ضمانًا لعدم التأثير على مصداقية الإنتخابات.





وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات.





ويبدأ تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 25و27 أكتوبر المقبل، بينما تجرى جولة الإعادة يومي 1و3 نوفمبر المقبل.





وكان أصدر نقيب المحامين، 3 قرارات بشأن دعوة الجمعية العمومية لكل من نقابتي شمال وجنوب الشرقية، ونقابتي شرق وغرب الإسكندرية، ونقابتي شمال وجنوب أسيوط.





ونص القرار الأول، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 792020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.





ونص القرار الثاني، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب الشرقية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 1092020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.



