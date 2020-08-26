"أوقاف المنيا" تستعد لعودة صلوات وشعائر الجمعة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تستعد أوقاف المنيا برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، لعودة صلوات وشعائر ظهر الجمعة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وسط استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد وتنفيذ خطة التباعد للوقاية من الوباء، أثناء الصلوات وارتداء الكمامة وإحضار مصليات شخصية.

يذكر أن محافظة المنيا تضم نحو 3600 مسجد، ومن المقرر استئناف صلاة الجمعة القادمة بعد غد داخل ألفي مسجد فقط، وهم المساجد الأكثر ترددا من المصليين، وذلك كمرحله أولى.

وعلى جانب اخر وعلى جانب اخر عقد العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا اجتماعا بنواب المركز والمدينه ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الاحياء لمناقشة أهم الموضوعات وآليات دفع سبل تنفيذ المهام والتكليفات بنجاح في منظومة النظافة وأعمال رفع الاشغالات وملف التصالح.

وشدد رئيس المجلس على أهمها الالتزام بعمل حصر شامل ودقيق لكافة المخالفين لتقديم طلبات تصالح وسداد ٢٥٪ جدية وعمل إنذارات بالسداد خلال المده المحدده وإعلان المخالف بأنه إذا لم يقم بسداد جدية التصالح فى هذه المده سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك وهى إزالة المخالفه.

كما قام بالتنبيه على الاهتمام بمنظومة النظافه وعدم ترك اى تراكمات أو مخلفات بالطرق العامه والشوارع كما أكد علي اهمية تعزيز صندوق خدمات المركز والمدينة لما لو دور في المساهمة في تعزيز امكانيات الوحدة المتاحة.

وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا الذى أكد على رؤساء المراكز المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وحصر المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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