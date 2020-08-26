شوبير يُكذب ميدو بسبب نجم الأهلي الراحل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رد الإعلامي أحمد شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على انتقاد أحمد حسام ميدو على ظاهرة عدم التأمين على اللاعبين في مصر والتي تتسبب في معاناة عدد كبير من اللاعبين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "محمد عبد الوهاب نجم الأهلي الأسبق توفى ولم يتم تعويض أسرته بـ"جنيه"، ويجب علي الأندية تفعيل بند التأمين، ويجب أن يؤكد على ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم".

وكتب شوبير على "تويتر" ردا على ميدو: "مع كل احترامي لميدو لكن الحقيقه النادي الأهلي صرف قيمة تعاقد الراحل محمد عبدالوهاب بالكامل لأسرته بعد وفاته، وتم تعيين شقيقه في النادي الأهلي".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجونة، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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