نقيب الأطباء البيطريين: سأقف خلف الفائز في الانتخابات لخدمة النقابة (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
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أسماء قورة - آيات عامر تصوير مصطفي الديب عبير أحمد 

قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، المرشح على مقعد النقيب العام للمرة الثانية، إن اليوم عرس انتخابى لأطباء البيطريين والجمعية العمومية للأطباء البيطريين، متمنيا التوفيق للمرشحين، مؤكدا أنه سيكون خلف من يأتى بالانتخابات لخدمة الأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطرى فى مصر.

وأكد العامري في تصريحات صحفية، أن المجلس المنتهى له انجازات، والمجلس القادم سوف يكمل هذه المسيرة، والكل هدفه الارتقاء بمهنة الطب البيطرى وتقديم الخدمات وتذليل العقبات أمام الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ومساعدتهم على التدريب الجيد نظرا لاحتياجات سوق العمل، وفتح اسواق العمل امام الاطباء البيطريين.

ولفت العامري، إلى أن النقابة العامة اتخذت كافة الاحتياطات لحماية الناخبين والحرص عليهم وتطبيق كل الاجراءات الاحترازية، وان الانتخابات نزيهة وتجرى تحت اشراف قضائى.

وكان أدلى الدكتور خالد العامري المرشح على مقعد النقيب العام، بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالنفابة. 

وجدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت صباح اليوم فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.

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