حريق ضخم بمجمع تجاري وسط العاصمة الإيرانية طهران

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:49 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مجمع مكون من ثلاث طوابق بمجمع تجاري في شارع "أمير كبير" وسط العاصمة الإيرانية طهران.

 

وكشف المتحدث باسم دائرة الإطفاء في إيران جلال ملكي، أن الحريق اندلع في مجمع مكون من ثلاث طوابق، وتحديدا في متجر في الطابق الأول مخصص لبيع قطع الغيار، مما أدى إلى امتداد النيران لنحو نصف الطابق الأول، ونجم عنها دخان كثيف".

 

ووفقًا للمتحدث باسم دائرة الإطفاء، تمكن رجال الاطفاء من إخماد النيران ولم تسجل أي إصابات.

 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، نقلًا وكالة الأنباء الإيرانية، بانفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران.

 

وقد شهدت إيران، في وقت سابق، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المتحدث الحكومي الإيراني بهروز كمالوندي، قوله إن الحادث، الذي لم يعلن عن طبيعته أو سببه، لم يصب مفاعلها بضرر.

 

وأشار بهروز كمالوندي، إلى أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا في الحادث، واصفًا المبنى المتضرر بأنه "سقيفة صناعية"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

ولم يعلن المتحدث الحكومي الإيراني عن أي أعمال بناء من قبل في موقع نظنز، وهو مركز لتخصيب اليورانيوم على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

 

 

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وقع الحادث في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي".

 

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