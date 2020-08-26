فريق رينو يسحب احتجاجه بشأن العقوبة المفروضة على ريسينج بوينت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن فريق رينو المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 أنه بصدد سحب الاحتجاج الذي كان تقدم به بشأن العقوبة التي تعرض لها فريق ريسينج بوينت، ليشكل ذلك خطوة جديدة نحو وصول القضية إلى خط النهاية.

وكان الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) أعلن في وقت سابق من أغسطس الجاري فرض غرامة على ريسينج بوينت بقيمة 400 ألف يورو (472 ألف دولار) مع خصم 15 نقطة من رصيده في الترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إثر قيام الفريق بنسخ قنوات المكابح الخلفية لسيارة فريق مرسيدس للموسم الماضي.

وكان رينو تقدم بشكوى بعد ثاني سباقات الموسم الجاري، كما قدم احتجاجا طالب فيه بتغليظ العقوبة، قبل أن يعلن أمس الثلاثاء أنه بصدد سحب الاحتجاج.

وذكر رينو أنه إلى جانب القرارات، كان من المهم مناقشة مختلف جوانب القضية من أجل نزاهة فورمولا-1 في الموسم الحالي وفي المستقبل.

وأضاف الفريق أن "العمل المكثف والبناء" بين فيا وفريق رينو وأصحاب المصالح الآخرين في فورمولا-1 :"أسفر عن تقدم ملموس في حماية الأصالة في الرياضة"، وذلك من خلال إجراء تغييرات في القواعد لموسم 2021 .

وتابع فريق رينو :"البداية المثيرة للجدل لهذا الموسم يجب أن نضعها خلف ظهورنا، حيث إننا بحاجة إلى التركيز على ما تبقى من بطولة العالم الحالية، المكثفة والاستثنائية."

وكان ريسينج بوينت اعترف علنا بتصميم سيارته طبقا لنموذج يشبه مرسيدس، التي تمد الفريق بالمحركات وأجزاء أخرى بالسيارة.

وكان فريق مرسيدس أعلن تفاصيل بشأن قنوات المكابح في العام الماضي، عندما كان ذلك مشروعا، لكن قنوات المكابح أدرجت ضمن الأجزاء المحظور نسخها خلال هذا الموسم.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يضع لاعب مفاجئا لتعويض غياب عبد الشافي

منذ ساعة

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ يوم

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

4 أسباب جعلت ميسي يفضل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

10:20 ص

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

12:22 م

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى