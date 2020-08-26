اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:47 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود الجلاد
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أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2019/2020، ونتيجة شهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2019/2020.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول لمعاهد فلسطين للقسم الأدبي 78،61%، والقسم العلمي 91،95%، بنسبة نجاح عامة 82،8%.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 63.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1151 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 33.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 2541 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 37.37%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1858 طالبًا وطالبة.

ووجه وكيل الأزهر التهنئة للناجحين والناجحات متمنيًا لهم دوام التفوق، لافتًا إلى أن أغلب الأوائل هذا العام من الفتيات وأن اهتمام السيدات بالتعليم أصبح ظاهرة في مصر وفلسطين، مؤكدًا أهمية مشاركاتهم الفعالة في بناء الأوطان.

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حرص مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام، وعمداء الكليات؛ على تكريم القيادات السابقة للجامعة والتي بلغت السن القانونيَّ. 

وأكد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أن هذا التكريم يأتي عرفانًا وتقديرًا لتلك الشخصيات، التي أسهمت بجهدها في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر كلٌّ في موقعه.

جدير بالذكر أن مجلس الجامعة كرَّم كلًّا من: الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، كما كرم عمداء الكليات الذين بلغوا السن القانونيَّ، وهم الدكتورة نيرة حسن مفتاح، الدكتورة أمال صلاح إبراهيم، الدكتورة بديعة على أحمد الطملاوي، الدكتور إسماعيل أحمد الدردير، الدكتور صلاح محمود السيد مناع، الدكتور عبد الحليم مصطفى، الدكتور داود لطفي، الدكتور السعيد الشافعي.

اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين
اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

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