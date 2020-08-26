إصابة الدكتور زين العابدين الأطناوي نائب الشيوخ بالمنيا بكورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصيب الدكتور زين العابدين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ في المنيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان فوزه في الانتخابات.

ونشر "الأطناوي" علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بوست يؤكد فيه إصابته بالفيروس تضمن: "الحمد لله علي كل حال.. إصابتي بفيروس كورونا... اللهم شفاء تاما عاجلا لكل مرضانا.. دعواتكم يا أعز الناس".

و"الأطناوي" من ابناء مركز مغاغه في أقصي شمال محافظة المنيا، وهو طبيب بشري، وتدرج في العديد من المناصب الحزبية.

وعلى جانب اخر سجلت محافظة المنيا 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما سجلت مستشفيات الاستقبال الـ14، 16 حالة تعافي جديدة، خلال 24 ساعه.

وقال مسؤول بالصحة إن حالة الإصابة بالجديدة بالفيروس ترتفع وتنخفض بشكل طفيف، لكنها أخذت في التراجع بشكل ملحوظ جدا منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، ووبدأت مؤشرات الإنخاض تتضح منذ مطلع يوليو، حتي أن عدد من المستشفيات المخصصه لاستقبال الحالات ومنها مطاي.

كانت تسجل صفر إصابة خلال اليوم، ثم تعود وتستقبل إصابات محدودة خلال اليوم التالي، متوقعا أن تستقر الإصابات اليوميه بين 5 و15 حاله يوميا خلال الشهر الجاري، ومن المحتمل أن تختفي تماما خلال شهر سبتمبر المقبل، أما حالات التعافي فهي تزداد بشكل يومي، بينما اختفت حالات الوفاه بالفيروس علي مدار أسبوع كامل.

وكانت المنيا من بين المحافظات التي سجلت إصابات ووفيات منخفضه منذ ظهور الفيروس مطلع العام الجاري، مقارنة بمحافظات أخري، ولعل الإجراءات الوقائية والإحترازيه المسبقه التي أتخذتها أجهزة المحافظة بشكل عام والوحدات المحليه ومجالس المدن بشكل خاص ساهمت في انخفاض وتراجع حالات الإصابة، إذ واجهت المحافظة جميع التجمعات بشكل حاسم.

كما أن اللواء أسامة القاضي المحافظ يتابع بشكل يومي الإجراءات المتخذه لمنع انتشار الفيروس في كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، كما أن اللجنة الطبيه المعنيه بمتابعة الموقف الصحي للفيروس تتابع بشكل لحظي تطورات الأوضاع أولا بأول وتضع سيناريوهات للتعامل مع أية طوارئ أو مستجدات.

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