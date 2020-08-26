خبير طرق: تحويل السيارات للغاز يوفر على المستهلك (فيديو)
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:37 م
رقية جمال
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قال المهندس جمال عسكر، الخبير في هندسة الطرق والنقل، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر على المستهلك ويساهم في عدم الإضرار بالبيئة، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج تتراوح بين 8-12 ألف جنيه.
وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك برنامج تمويلي بتكلفة 1.2 مليار جنيه على 3 سنوات لدعم عمليات التحويل للسيارات.
وتابع الخبير في هندسة الطرق والنقل، أن رؤية الدولة 2030 تتحدث عن الطاقة والبيئة والشباب، لافتًا إلى ان الرئيس اهتم بافتتاح العديد من المدارس والمعاهد والكليات التكنولوجية لكون مصر تتجه لعالم الصناعة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر هام جدًا، ووزارة الصناعة لديها استراتيجية وخطة لتوطين صناعة السيارات باعتبارها قاطرة التنمية بالنسبة للشعب وتصعد بمصر لمنصات عليا في مستوى التصنيف على مستوى الصناعة.
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