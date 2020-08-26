أول تعليق من النني بعد تسجيله هدف رائع في مباراة آرسنال وميلتون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:28 م
محمد النني
محمد النني
مصطفى صابر
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قام النجم المصري محمد النني،لاعب خط وسط نادي آرسنال، بالتعليق على تسجيل هدفه الرائع في مرمى فريق ميلتون كينز دونز بالمباراة الودية أمس.

واجه آرسنال نظيره ميلتون كينز دونز في مباراة ودية، في إطار الاستعدادات للموسم للفريقين

وحقق فريق أرتيت الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ولعب محمد النني أساسيًا في المباراة، وقام بتسجيل الهدف الأول للجانرز، وخرج في الدقيقة 62.


ونشر محمد النني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "فكرت في تسجيل الأهداف لإظهار مدى سعادتي بالعودة".

جدير بالذكر أن عاد النني إلى آرسنال من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق بشكتاش التركي.

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