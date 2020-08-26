1 سبتمبر.. إعادة افتتاح حدائق المنتزه أمام الجمهور بالإسكندرية

أعلنت شركة المنتزه للسياحة عن إعادة فتح الحدائق أمام الزوار يوم ١ سبتمبر القادم، عقب إغلاق دام ٥ شهور بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد.





وقد بدأت الشركة الاستعداد لإعادة الإفتتاح بوضع علامات التباعد الاجتماعي أمام شباك التذاكر، ووضع لافتات تطلب من الزائرين وضع الكمامات، والإلتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتستمر قيمة تذكرة الدخول للفرد ٢٥ جنيها.





وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بدء تطوير منطقة المنتزه السياحية خلال جولة تفقدية، قد أجراها منذ ثلاثة أيام بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه بالارتقاء بمنطقة المنتزه، والعمل بالتوازي بداخلها.





وصرح اللواء بهاء طاحون رئيس شركة المنتزه السياحية في تصريح خاص سابق ل"الفجر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى تعليمات صريحة أن تكون منطقة المنتزه لكافة المواطنين، وأن التطوير بهدف الارتقاء بالمنطقة، وجعلها على خريطة السياحة العالمية.





وتحدث أن منطقة المنتزه ستكون متنفس عالمي، ويتم إعادة الارتقاء بكافة المنشآت والخدمات بداخلها، مؤكدًا بقوله"منطقة المنتزه لن تكون خاصة بفئة الفيف ستار كما يشيع، لكن ستكون لكل المواطنين".وقد أنشأت منطقة المنتزه، عندما قرر الخديوي عباس حلمي الثاني إعادة احياء تلك المنطقة في عام 1862 بعد أن كانت تمثل الحقبة البطلمية في ذلك الوقت.

المنتزه





ويعد السلاملك هو أول قصر قد أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بنائه داخل حديقة المنتزه، وذلك على غرار القصور النمساوية وسط الغابات، وقد تطورت مراحل بناء المنتزه إلى عهد الملك فاروق ببناء كوبري وقصر الشاي، قصر الحرملك، حتى أصبحت منطقة المنتزه هي المقر الصيفي لأسرة الملكية.





وتعد منطقة المنتزه أهم المقاصد السياحية داخل محافظة الإسكندرية، لما تضم من حدائق واسعة، ومشى على جانب البحر، وهي مصدر جذب المصطافين والسائحين، وتبلغ تذكرة الدخول 25 جنيه.





آخر أخبار كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



