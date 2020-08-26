الأهلي يطلب فايلر بتقليد كارتيرون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 م
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
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طالبت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب الفريق رينيه فايلر، بتقليد سياسة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.


وأكدت مصادر صحفية، أن اللجنة طلبت من فايلر ضرورة الدفع ببعض الناشئين، في ظل نقص بعض عناصر الفريق الأول.


وأوضحت، أن الأهلي يمتلك مجموعة قوية من الناشئين، مثل محمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان وعربي بدر، وأنهم قادرين على اللعب في الفريق الأول.


وستكون الفرصة سانحة للدفع بهولاء اللاعبي، في ظل اقتراب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري.


وتريد اللجنة استمرار سياسة الدفع بالناشئين، للبحث عن تدعيمات للفريق الأول، أو بيعهم بمقابل مادي كبير.


وسار كارتيرون على نفس النهج في الزمالك، في ظل ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

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