خطوة بخطوة كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب alrajhibank.com.sa | اعرف الآن الرابط والشروط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:35 ص
بنك الراجحي
بنك الراجحي
Advertisements

خطوة بخطوة كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب alrajhibank.com.sa | اعرف الآن الرابط والشروط

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل، لما يقدمه بنك الراجحي  “أهم البنوك السعودية وأشهرها” من عدد غير محصور من خدمات والتيسرات لعملائه سواء المواطنين السعودين أو المقيميين والوافدين، فضلا عن الدقة في المعلاملات المصرفية،  طوال تاريخه الذي تجاوز نصف القرن، ومؤخرًا أعلن الراجحي على إتاحة جميع الخدمات الخاصة به إلكترونيا من أجل إرضاء العملاء وتقليل الزحام في فروعه حفاظا على حياتهم، وهنا نقدم لكم رابط فتح وتسجيل حساب جديد للعملاء والشروط والاوراق المطلوبة وتفاصيل القروض والأقساط المتبقية.

فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب
أتاح مصرف الراجحي العديد من الخدمات والمميزات للأجانب عن فتح حساب جديد للتيسر علميات السحب والإيداع أبرزها:

- فتح حساب جديد في دقائق معدودة إلكترونيا.
- إصدار دفتر شيكات، “بطاقات التسديد الفوري” لحامله.
- الدخول على الحساب على مدار اليوم ومتابعته إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص به.

خطوات فتح حساب جديد للأجانب
والآن نقدم لكم خطوة بخطوة طريقة فتح حساب جديد للأجانب في بنك الراجحي والتي جاءت على النحو التالي:

- فتح الموقع الرسمي لبنك الراجحي (اضغط هنــــا).
- اختيار أيقونة على أيقونة فتح حساب.
- اضغط أوافق على الشروط بعد قراءتها.
- اختر نوع الجنسية.
- حدد نوع الهوية ورقم الإقامة.
- اكتب بيانات التواصل ” الجوال والبريد الإلكتروني.
- اكتب بيانات الوظيفة بالكامل.
- أدخل الفرع الذي تريده.
- اكتب أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر.
- اكتب الدخل الشهري بالريال.
- اضغط على التالي ثم تابع باقي الخطوات.

بعد إكمال الخطوات إلكترونيا يرجى التوجه إلى الفرع الذي قمت باختيار خلال فترة 30 يوم لاستكمال كافة إجراءات حسابه ومن ثم الحصول على بطاقة الصراف الآلي.

شروط قرض المقيمين من الراجحي
- حد أدنى لراتب الأجنبي 2000 ريال سعودي ويكون ذلك اعتمادا على جهة العمل.
- لا يزيد عمر المقترض عن 60 عاما.
- في حال التقدم لقرض الحصول على الموافقة من مباشر الراجحي.

كما يمكن لعملاء بنك الراجحي الاستعلام والاستفسار عن خطوات فتح حساب أو أقساط القروض أو الاستعلام عن المتبقي من القرض، عبر الاتصال على رقم تمويل الراجحي المجاني الموحد 0114604444.

خطوة بخطوة كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب alrajhibank.com.sa | اعرف الآن الرابط والشروط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرف الراجحي فتح حساب في بنك الراجحي للاجانب فتح حساب في بنك الراجحي بنك الراجحي

أخبار تهمك

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

خيانة برشلونة.. تفاصيل مكالمة ميسي وجوارديولا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدافع بيراميدز

منذ 41 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 22 ساعة

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

منذ ساعتين

التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ 40 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

عملاق إنجليزي يدخل الصراع على ضم ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الربع سنوية وطرق الدفع وتقديم الشكاوي إلكترونيا عبر المصرية للاتصالات

اعرف موعد صرف الدفعة الـ 20 وطريقة التسجيل فى برنامج حساب المواطن

كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن ومتى موعد صرف الدفعة الـ20؟ اعرف كافة التفاصيل من هنا

حساب المواطن يعلن بدء صرف الدفعة الـ 20 من دعم البرنامج حتى نهاية اليوم.. إليك رابط الاستعلام برقم الهوية

اضغط هنا | فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو 2019 عبر المصرية للاتصالات (WE) | ادفع فاتورتك الآن | طرق سداد الفاتورة

جدارة | وزارة الخدمة المدنية تفتح باب التسجيل على وظائف مصلحة السجون عبر هذا الرابط eservices.mcs.gov.sa اعرف الشروط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

10:01 ص

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

11:00 ص

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

02:26 ص

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

07:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى