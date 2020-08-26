خطوة بخطوة كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب alrajhibank.com.sa | اعرف الآن الرابط والشروط





كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل، لما يقدمه بنك الراجحي “أهم البنوك السعودية وأشهرها” من عدد غير محصور من خدمات والتيسرات لعملائه سواء المواطنين السعودين أو المقيميين والوافدين، فضلا عن الدقة في المعلاملات المصرفية، طوال تاريخه الذي تجاوز نصف القرن، ومؤخرًا أعلن الراجحي على إتاحة جميع الخدمات الخاصة به إلكترونيا من أجل إرضاء العملاء وتقليل الزحام في فروعه حفاظا على حياتهم، وهنا نقدم لكم رابط فتح وتسجيل حساب جديد للعملاء والشروط والاوراق المطلوبة وتفاصيل القروض والأقساط المتبقية.





فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب

أتاح مصرف الراجحي العديد من الخدمات والمميزات للأجانب عن فتح حساب جديد للتيسر علميات السحب والإيداع أبرزها:





- فتح حساب جديد في دقائق معدودة إلكترونيا.

- إصدار دفتر شيكات، “بطاقات التسديد الفوري” لحامله.

- الدخول على الحساب على مدار اليوم ومتابعته إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص به.





خطوات فتح حساب جديد للأجانب

والآن نقدم لكم خطوة بخطوة طريقة فتح حساب جديد للأجانب في بنك الراجحي والتي جاءت على النحو التالي:





- فتح الموقع الرسمي لبنك الراجحي ( اضغط هنــــا ).

- اختيار أيقونة على أيقونة فتح حساب.

- اضغط أوافق على الشروط بعد قراءتها.

- اختر نوع الجنسية.

- حدد نوع الهوية ورقم الإقامة.

- اكتب بيانات التواصل ” الجوال والبريد الإلكتروني.

- اكتب بيانات الوظيفة بالكامل.

- أدخل الفرع الذي تريده.

- اكتب أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر.

- اكتب الدخل الشهري بالريال.

- اضغط على التالي ثم تابع باقي الخطوات.





بعد إكمال الخطوات إلكترونيا يرجى التوجه إلى الفرع الذي قمت باختيار خلال فترة 30 يوم لاستكمال كافة إجراءات حسابه ومن ثم الحصول على بطاقة الصراف الآلي.





شروط قرض المقيمين من الراجحي

- حد أدنى لراتب الأجنبي 2000 ريال سعودي ويكون ذلك اعتمادا على جهة العمل.

- لا يزيد عمر المقترض عن 60 عاما.

- في حال التقدم لقرض الحصول على الموافقة من مباشر الراجحي.





كما يمكن لعملاء بنك الراجحي الاستعلام والاستفسار عن خطوات فتح حساب أو أقساط القروض أو الاستعلام عن المتبقي من القرض، عبر الاتصال على رقم تمويل الراجحي المجاني الموحد 0114604444.



