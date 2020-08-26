وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان 3 مشروعات تطوير

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعى تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمصر القديمة، ومشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتحديد قطع الأراضى المتاحة للطرح للمستثمرين، ومساحاتها، والاستخدامات المحددة لها، والاشتراطات البنائية والتنموية الملائمة لطبيعة المشروع.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، موضحاً أن المشروع محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وذلك فى إطار توجيهاتها بالإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

وأوضح الوزير، أنه تم أيضاً، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءاً من كوبرى ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.


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