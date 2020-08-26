موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الأربعاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق الجونة اليوم الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي والجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها هو الأخر حتى الآن في الدوري.

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