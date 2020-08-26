الحكومة الفرنسية تكشف عن خطة التعافي الاقتصادي في 3 سبتمبر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، لراديو فرانس إنتر، بأن الحكومة الفرنسية ستكشف النقاب عن خطة للتعافي الاقتصادي في 3 سبتمبر، حيث تتطلع إلى إحياء النشاط في أعقاب جائحة فيروس كورونا الجديد. واضاف ان الحزمة ستشمل ملياري يورو (2.4 مليار دولار) لدعم الفنون والثقافة.

وقد قالت الحكومة يوم السبت إنها ستقدم تفاصيل خطتها البالغة 100 مليار يورو (118 مليار دولار) في الأسبوع الأول من سبتمبر بدلا من 25 أغسطس حيث تركز على التحضير للعام الدراسي الجديد. وقال كاستيكس أيضًا إن السلطات ستبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق جديد للحد من انتشار الوباء، مشيرا الي ان الفيروس لم ينته.

وعلي صعيد آخر، قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط في الفترة من 26 أغسطس إلى 28 أغسطس.

وقالت الوزارة أيضا إن ثلاث طائرات رافال فرنسية وفرقاطة واحدة مزودة بطائرة هليكوبتر ستشكل جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة.

وفي السياق نفسه، علق وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، امس الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لأثينا قائلًا إنّ اليونان لن تشارك في أي مفاوضات مع أنقرة مع استمرارها في الضغط العسكري ببحر إيجة وشرق البحر المتوسط.


وأضاف أنّ القضية الوحيدة التي ستناقشها اليونان هي قضية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأشاد في الوقت ذاته بدعم فرنسا لبلاده، واظهار تضامنها مع اليونان منذ بداية الأزمة مع تركيا.

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فرنسا تعافى الاقتصاد تدريبات عسكري

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