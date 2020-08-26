فرنسا تشارك في تدريبات عسكرية بشرق المتوسط

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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط في الفترة من 26 أغسطس إلى 28 أغسطس.



وقالت الوزارة أيضا إن ثلاث طائرات رافال فرنسية وفرقاطة واحدة مزودة بطائرة هليكوبتر ستشكل جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة.



وفي السياق نفسه، علق وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، امس الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لأثينا قائلًا إنّ اليونان لن تشارك في أي مفاوضات مع أنقرة مع استمرارها في الضغط العسكري ببحر إيجة وشرق البحر المتوسط.



وأضاف أنّ القضية الوحيدة التي ستناقشها اليونان هي قضية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأشاد في الوقت ذاته بدعم فرنسا لبلاده، واظهار تضامنها مع اليونان منذ بداية الأزمة مع تركيا.



