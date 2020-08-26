المصل واللقاح يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تجاوزت مرحلة ذروة كورونا، محذرًا في الوقت ذاته من أن بعض الدول زادت أعداد الإصابات فيها بعدما تجاوزت الذروة.





وأضاف "الحداد" خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد على مستوى العالم حتى الآن ما يسمى بالموجة الثانية، وما يحدث في دول العالم هي موجات ارتدادية من الموجة الأولى بسبب تخفيف الحظر في بعض المناطق.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه لكي يمر العالم بالموجة الثانية يجب أن يمر بمرحلة "زيرو إصابات" أولًا ثم يفاجئ بزيادة الإصابات، مشيرًا إلى أنه إذا جرى تخفيف الإجراءات سيجرى زيادة الإصابات، ولافتًا إلى إمكانية الوصول إلى "زيرو إصابات حادة" إذا التزمت الناس بالإجراءات.





ونوه، بأنه قد يجرى تسجيل "زيرو إصابات حادة"، حيث أنه من الممكن ان يتحول فيروس كورونا إلى فيروس موسمي ضعيف، مشيرًا إلى أن بروتوكول العلاج يختلف حسب حدة العلاج، وموضحًا أن 90% من الحالات ذات أعراض بسيطة أو دون أعراض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



