ضبط 4 مصانع مخالفة والتحفظ على أطنان من الدقيق المدعم بالبحيرة (صور)

أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملات مكبرة بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت وادكو بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين حفاظا على صحة المواطنين.





وأسفرت الحملات بمركز ومدينة ايتاى البارود عن ضبط احد مصانع المذيبات والتنر بدون ترخيص وبدون فواتير وتم التحفظ على كميه قدرها 520 عبوة معد للبيع و750 كيلو مستلزمات تنر وكذلك 2000 عبوة بلاستيك وكرتونه فارغة، وضبط عدد 2 مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص وفواتير حيث تم ضبط كميه قدرها 2880 قطعه حلوى تجميل و500 كيلو سكر سائب و500 عبوة فارغة، كما تم ضبط احد محلات بيع مستلزمات الكهرباء يقوم بعرض سلع مجهولة المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على 60 مفتاح كهربائي، وضبط 3 محلات لا تقوم بالاعلان عن الاسعار وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وفي مركز ومدينة شبراخيت تم تحرير 12 محضر وضبط مصنع بئر سلم لعمل بويات لماركات وعلامات تجاريه مشهوره ويستخدم خامات اوليه مجهوله المصدر وبدون علامات تجارية، حيث تم التحفظ على عدد 50 شيكاره وزن 12 ك منتج نهائى جرانيت حوائط مقلد فى شكائر لمنتج عالى الجوده وكذا 55 شيكاره وزن 40 ك بدون علامات لمسحوق ناعم خام وكذا 50 كجم الوان وصبغات تستخدم لعمل الجرانيت، كما تم تحرير عدد 5 محاضر لمحلات تجاريه لعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بازيد من السعر المحدد، وبالمرور على المخابز تم تحرر عدد 6 محاضر.



