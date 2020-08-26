عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

حدد نجوم برشلونة الإسباني مواقفهم من قرار زميلهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة يتوقعون أن قرار ميسي لا رجعة فيه، وأنه سيرحل نهائيًا هذا الصيف عن النادي الكتالوني.

وأشار إلى أن اللاعبين يعتقدون أن رحيل ميسي مجرد بداية لما سيحدث في برشلونة هذا الصيف.

4 أسباب خفية وراء رحيل ليونيل ميسي

تعددت الأسباب وراء وراء قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمغادرة نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقاً لمعلومات إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، هناك 4 أسباب واضحة وراء رغبة ميسي في الرحيل، وجاءت كالآتي:

1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.

2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.

3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.

4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

كشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ خطوة جدية لمغادرة برشلونة، من أجل خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

زعمت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية، أن ليونيل ميسي راسل إدارة برشلونة اليوم عبر الفاكس، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، بعد الموسم الكارثي للفريق الكاتالوني الذي ختمه بفضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني.

ورد برشلونة على رسالة ميسي، وأرسلوا له فاكس آخر، وطلبوا منه الاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

ووفقاً لمعلومات الصحفي الموثوق تشافي كامبوس بإذاعة راديو كاتالونيا: "ليونيل ميسي اتصل بالمدير الفني بيب جوارديولا قبل أيام قليلة للتوقيع مع مانشستر سيتي، حيث يريد ليو مشروعاً ناجحاً، لمواصلة الفوز بالألقاب".

وأوضح كامبوس أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيه النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.